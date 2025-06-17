Premier Lig devleri Malick Fofana'nın peşinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un parlayan yıldızı Malick Fofana, yaz transfer döneminde birçok Premier Lig kulübünün radarına girdi.Fransız basınına göre; Manchester United, Liverpool ve Nottingham Forest, 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu ile yakından ilgileniyor.Habere göre özellikle Liverpool, Fofana'nın menajerleriyle ilk temasları kurarak görüşmelere başladı.Öte yandan daha önce Chelsea'nin de Lyon'a ön temas sağladığı, ancak henüz resmi bir teklif yapmadığı bildirildi.Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Lyon, genç oyuncusu için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Malick Fofana, 11 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.