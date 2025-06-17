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A Milli Basketbol Kadın Takımımızın aday kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonasına katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 12 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 18:28
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
A Milli Basketbol Kadın Takımımızın aday kadrosu açıklandı
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan, Tilbe Şenyürek

A Grubu maçları için dün Yunanistan'a giden ay-yıldızlılar; grupta Fransa, İsviçre ve Yunanistan'la karşılaşacak. 


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