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16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
1-2
16 Haziran
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Chelsea, yıldızlarıyla galibiyeti aldı!

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Los Angeles FC'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 16 Haziran 2025 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, yıldızlarıyla galibiyeti aldı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Amerika MLS ekibi Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan maçı Chelsea 2-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin gollerini 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Oyuna sonradan dahil olan Chelsea'nin yeni transferi Liam Delap, Enzo Fernandez'in attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Los Angeles FC ise puanla tanışamadı.

Chelsea bir sonraki maçında Flamengo ile, Los Angeles FC ise Esperance ile karşılaşacak.


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