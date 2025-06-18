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Son karar Anguissa'nın!

Beşiktaş, Napoli ile kıyasıya pazarlıkta. İki kulüp anlaşmaya yaklaşırken gözler 29 yaşındaki futbolcunun teklife vereceği yanıta çevrildi.

calendar 18 Haziran 2025 10:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Son karar Anguissa'nın!
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Beşiktaş bir yandan transfer için yoğun bir faaliyet sürdürürken diğer tarafta ise takımdaki oyuncuların bir bölümünü elden çıkarmaya çalışıyor.

Siyah-beyazlılar orta sahada yeni bir yapılanmaya gitmek için kolları sıvarken Zambo Anguissa ismi sıcaklığını koruyor.

Napoli ile 2 sezon daha kontratı bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer süreci de mali nedenlerden dolayı bir hayli zorlu. Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro ile ilk adımı atarken Napoli cephesi 30 milyon Euro gibi astronomik bedellerle pazarlığa başladı.


İki taraf da ciddiyetlerini gösterip ortak noktaya doğru ilerlerken Beşiktaş 15 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı. Ancak bu noktada oyuncunun işi ağırdan aldığı ve erkenden bir takıma imza atmak istemediği öğrenildi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Temmuz 2022'de Napoli'nin Fulham'dan 16 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 37 maçta sahaya çıkarken 6 gol-5 asistlik performans sergiledi.

Anguissa, Napoli'den ayrılmaya ilk etapta sıcak bakmazken İtalyan kulübünün futbolcu ile yaptığı görüşmelerin ardından rotasyon oyuncusu olmamak için ayrılığa sıcak bakması Beşiktaş'ın da elini güçlendiren nokta oldu. 

 

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