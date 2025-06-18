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Anguissa'nın menajerinden transfer açıklaması!

Napoli'nin yıldız orta sahası Frank Zambo Anguissa'nın menajeri Maxime Nana, yıldız oyuncunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Haziran 2025 09:15
Fotoğraf: Imago
Anguissa'nın menajerinden transfer açıklaması!
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Maxime Nana, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FRANK'E TALEP ÇOK YÜKSKEK"

Africafoot'a konuşan Maxime Nana, oyuncusuna birçok ülkeden ilgi olduğunu belirterek şunları söyledi:


"Frank'e talep çok yüksek. İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye hatta İtalya'dan onu isteyenler var. Ancak hepsinden önce aradığı şey 'rekabetçi bir proje'. Onu etkileyip motive edecek bir proje istiyor. Teklifler var ve Napoli henüz son sözünü söylemedi. Kulüp, onu takımda tutmak istiyor. Karmaşık bir durum gibi gözüküyor ama çok yakında bir karar verecek."
Türkiye Detayı: "Aramalar Oldu"

Nana, Türkiye'den gelen ilgiyi doğrularken somut bir gelişme yaşanmadığını da vurguladı:

"Türkiye'yi soracak olursanız, evet aramalar ve temaslar oldu ancak henüz somut bir şey yok. Diğer kulüpler de beklemede. Frank, en üst seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyor."

NAPOLI'DE SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Zambo Anguissa, geride kalan sezonda Napoli formasıyla 37 resmi maçta görev aldı. Kamerunlu futbolcu, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sundu.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Anguissa'nın önümüzdeki günlerde geleceği netleşecek. 

 

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