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Jasikevicius: "Sahamızda kazanmak çok önemli"

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Haziran 2025 22:50
Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Sahamızda kazanmak çok önemli'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin ilk maçı Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç sonunda Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyet hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius: "Maçın büyük bölümünde çok iyi efor sarf etti tüm takım. Ne kadar zor bir seri olduğunun farkında olduğumuzu gösterdik. Kendi sahamızda kazanmak çok önemli. Fantastik bir seyircimiz vardı. Galibiyete yardımcı oldular. Bu şekilde devam etmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Serinin ikinci karşılaşması 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.



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