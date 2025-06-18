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Hakan Çalhanoğlu'ndan Okan Buruk'a mesaj!

Galatasaray'a transferi için yoğun mesai harcayan Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, tüm maddi şartlarda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

calendar 18 Haziran 2025 08:38 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 09:06
Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan Okan Buruk'a mesaj!
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Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki büyük kavuşma için geri sayım başladı.

Milli yıldızın "Galatasaray'da oynamak istiyorum, Galatasaray da beni istiyor" açıklamasıyla alevlenen transfer süreci, artık kritik aşamaya girmiş durumda. Başkan Dursun Özbek'in en çok kadroda görmek istediği isimlerden biri olan Hakan için Sarı-Kırmızılılar düğmeye bastı.

INTER ILE BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI



Başkan Özbek'in "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile masaya oturdu. Hedef, bonservis bedelini 15 milyon Euro seviyelerine çekmek. Bu süreçte Hakan da Galatasaray'a yardımcı oluyor.

ÇALHANOĞLU'NDAN FEDAKARLIK MESAJI

Şu sıralar Inter formasıyla FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı yöneticilerle sürekli temas halinde. Son olarak teknik direktör Okan Buruk'la görüşen Hakan, "Kontratımda her konuda fedakarlık yapmaya hazırım" diyerek transferin gerçekleşmesi adına büyük bir adım daha attı.

KALBİ GALATASARAY'DA

Avrupa'da kariyerini sürdürmek istemeyen tecrübeli futbolcu, eşi istemediği için Suudi Arabistan seçeneğini de rafa kaldırdı. Katar'dan gelen cazip tekliflere rağmen gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu yakın çevresine açıkça ifade eden Hakan, sadece maaşında indirime gitmekle kalmayacak, Inter'e de baskı kurarak sarı kırmızılıların elini güçlendirecek.




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