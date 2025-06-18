Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki büyük kavuşma için geri sayım başladı.



Milli yıldızın "Galatasaray'da oynamak istiyorum, Galatasaray da beni istiyor" açıklamasıyla alevlenen transfer süreci, artık kritik aşamaya girmiş durumda. Başkan Dursun Özbek'in en çok kadroda görmek istediği isimlerden biri olan Hakan için Sarı-Kırmızılılar düğmeye bastı.



INTER ILE BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Başkan Özbek'intalimatı sonrası Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile masaya oturdu. Hedef, bonservis bedelini 15 milyon Euro seviyelerine çekmek. Bu süreçte Hakan da Galatasaray'a yardımcı oluyor.Şu sıralar Inter formasıyla FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı yöneticilerle sürekli temas halinde. Son olarak teknik direktör Okan Buruk'la görüşen Hakan,diyerek transferin gerçekleşmesi adına büyük bir adım daha attı.Avrupa'da kariyerini sürdürmek istemeyen tecrübeli futbolcu, eşi istemediği için Suudi Arabistan seçeneğini de rafa kaldırdı. Katar'dan gelen cazip tekliflere rağmen gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu yakın çevresine açıkça ifade eden Hakan, sadece maaşında indirime gitmekle kalmayacak, Inter'e de baskı kurarak sarı kırmızılıların elini güçlendirecek.