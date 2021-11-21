Diego Lugano'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım'la bir araya geldi.Uruguaylı, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile bu akşam oynanacak derbiyi yorumlayacak.Lugano, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Volkan Demirel ile de buluştu. İkili özlem giderirken, sosyal medyada samimi pozlarını paylaştı.