Diego Lugano'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

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Diego Lugano'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret
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21 Kasım 2021 14:06
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım'la bir araya geldi.



KEWELL İLE DERBİYİ YORUMLAYACAK

Uruguaylı, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile bu akşam oynanacak derbiyi yorumlayacak.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

Lugano, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Volkan Demirel ile de buluştu. İkili özlem giderirken, sosyal medyada samimi pozlarını paylaştı. 



 

 


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