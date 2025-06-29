Devlet korumasındaki Ayhan'ın hedefi ragbide ay-yıldızlı forma

- "Bu sporla davranışlarım değişti, arkadaşlarımla iletişimim gelişti"

- "Bu sporu merak eden arkadaşlarıma destek oluyorum"

- "Milli takıma seçilmesi demek buradaki diğer çocuklara örnek olması demek"

İstanbul'da 3 yaşından bu yana devlet korumasında yetişen 17 yaşındaki Ayhan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında yetişen ve hiçbir spor geçmişi olmayan Ayhan Bostan, 2 yıl önce arkadaşlarının ragbi antrenmanını izledikten sonra hayatını değiştirecek bir yolculuğa adım attı.Bostan'ın merakla başladığı bu spor, kısa sürede tutkuya dönüştü.Şimdi 17 yaşında olan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla milli takımda yer almak ve Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyor.Hayatında spor sayesinde büyük değişimler yaşayan Bostan, azmi ve disipliniyle de devlet korumasındaki diğer arkadaşlarına örnek oluyor.Ayhan Bostan, AA muhabirine, kuruluşa ilk geldiğinde ragbi antrenmanı yapan arkadaşlarını görünce bu spora ilgi duyduğunu söyledi.Bostan,dedi.Gece gündüz demeden 2 yıldır çalışarak kendini geliştirdiğini belirten Bostan, şunları söyledi:Bostan, milli sporcu olma hedefini gerçekleştirdikten ve yaşı geldiğinde askerlik görevini yaptıktan sonra, meslek olarak da asker olmayı istediğini ifade etti.Kuruluşta kalan koruma altındaki arkadaşlarının da antrenman yaparken ragbi sporunu merak ettiklerini anlatan Bostan, onlara bu sporu anlatarak destek verdiğini söyledi.Bostan,diye konuştu.Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı Servet Akşit, Ayhan Bostan'ın 2,5 yıl önce kuruluşa geldiğinde çok içine kapanık bir çocuk olduğunu, kendini ifade etme noktasında sorunlar yaşadığını anlattı.Bostan ile bu anlamda hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak, onun isteği, beklentisi ve yeteneğini anlamaya çalıştıklarını aktaran Akşit,ifadelerini kullandı.Sporun Bostan'da birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:Bostan'ın antrenörü Selim Canım da çok azimli bir sporcu olan Ayhan'ın, hayatını yaptığı spora göre koordine ettiğini, bu anlamda uyku, beslenme ve günlük hayatına özen gösterdiğini kaydetti.Canım, Bostan'ın milli takım kampında yoğun bir hafta geçirdiğini, bundan sonraki süreçte hedeflerinin milli takıma seçilmesi olduğunu söyledi.