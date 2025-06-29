29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
15:30
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
18:00
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
18:00
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
18:00
29 Haziran
Molde-KFUM
18:00
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
18:00
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
11:00
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
0-011'
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
14:00
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
13:30
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
13:30
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
14:00
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
14:35
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
16:00
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-152'
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-053'
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
14:00
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
16:00
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
15:00
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
15:00
29 Haziran
Haecken-GAIS
17:30
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
17:30
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
0-014'
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Devlet korumasındaki Ayhan'ın hedefi ragbide ay-yıldızlı forma

İstanbul'daki Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında büyüyen 17 yaşındaki Ayhan Bostan, 2 yıl önce başladığı ragbide milli formayı giymek için gece gündüz çalışıyor.

calendar 29 Haziran 2025 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Devlet korumasındaki Ayhan'ın hedefi ragbide ay-yıldızlı forma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İstanbul'da 3 yaşından bu yana devlet korumasında yetişen 17 yaşındaki Ayhan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında yetişen ve hiçbir spor geçmişi olmayan Ayhan Bostan, 2 yıl önce arkadaşlarının ragbi antrenmanını izledikten sonra hayatını değiştirecek bir yolculuğa adım attı.

Bostan'ın merakla başladığı bu spor, kısa sürede tutkuya dönüştü.


Şimdi 17 yaşında olan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla milli takımda yer almak ve Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyor.

Hayatında spor sayesinde büyük değişimler yaşayan Bostan, azmi ve disipliniyle de devlet korumasındaki diğer arkadaşlarına örnek oluyor.

- "Bu sporla davranışlarım değişti, arkadaşlarımla iletişimim gelişti"

Ayhan Bostan, AA muhabirine, kuruluşa ilk geldiğinde ragbi antrenmanı yapan arkadaşlarını görünce bu spora ilgi duyduğunu söyledi.

Bostan, "Ben ragbinin ne olduğunu bilmiyordum. Bize anlattılar, ben de antrenmanlara katıldım. Bu sporu merak ettim. Kulübe gidip, bu sporu öğrenmeye başladım. Maçlara gitmeye başladım." dedi.

Gece gündüz demeden 2 yıldır çalışarak kendini geliştirdiğini belirten Bostan, şunları söyledi:

"Geçen haftalar Kızılcahamam'da milli takım kampına katıldım. Hedefim milli takıma seçilerek turnuvalarda ülkemi temsil etmek. Hedefim milli ragbici olmak, ülkemi temsil ederek Türk bayrağını birinci olarak kaldırmak. 2 yıldır bunun için uğraşıyorum, uykumdan veriyorum, arkadaşlarımla çok zaman geçirmiyorum, sporuma odaklanıyorum. Hedeflediğim şey için sonuna kadar çabalayacağım. İlk hedefim milli sporcu olmak. Bu sporla davranışlarım değişti, arkadaşlarımla iletişimim gelişti. Hayatım düzene girdi, uykum, beslenmem değişti."

Bostan, milli sporcu olma hedefini gerçekleştirdikten ve yaşı geldiğinde askerlik görevini yaptıktan sonra, meslek olarak da asker olmayı istediğini ifade etti.

- "Bu sporu merak eden arkadaşlarıma destek oluyorum"

Kuruluşta kalan koruma altındaki arkadaşlarının da antrenman yaparken ragbi sporunu merak ettiklerini anlatan Bostan, onlara bu sporu anlatarak destek verdiğini söyledi.

Bostan, "Kulüpteki hoclarıma söylüyorum, onlar da 'Gelsinler denesinler' diyor. Arkadaşlarım merak edip sorular soruyor, gelip deneyin diyorum. Kulüpteki hocalarım onları değerlendiriyor, elimden geldikçe buradaki arkadaşlarıma bu alanda destek oluyorum. Bu sporu da onlara tanıtıyorum. Bu sporla benim yaşamım bayağı değişti, arkadaşlarımla iletişimim netleşmeye başladı." diye konuştu.

- "Milli takıma seçilmesi demek buradaki diğer çocuklara örnek olması demek"

Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı Servet Akşit, Ayhan Bostan'ın 2,5 yıl önce kuruluşa geldiğinde çok içine kapanık bir çocuk olduğunu, kendini ifade etme noktasında sorunlar yaşadığını anlattı.

Bostan ile bu anlamda hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak, onun isteği, beklentisi ve yeteneğini anlamaya çalıştıklarını aktaran Akşit, "Bu süreçte Ayhan'ın bir spora ilgisi olduğunu fark ettik. Özellikle güce, mücadeleye dayalı bir spordan hoşlandığını fark ederek Ayhan'ı spora yönlendirdik. Kuruluşumuza 2009'dan beri ragbi kulüp bazında devam etmekte. Daha önce de bu anlamda birçok çocuğumuzu yetiştirdik, şampiyonluklarımız da var. Ayhan da bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Sporun Bostan'da birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Ragbi sporuna başladıktan sonra kendisini daha iyi ifade edebilen, arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleşebilen, takım ruhunu hissedebilen bir çocuk haline geldi. Dolayısıyla Ayhan'ın spor faaliyetine katılmasıyla kişilik özelliklerinin uygun bir seviyede ilerlediğini söyleyebiliriz. Ayhan 2 yıldır bu sporu yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampındaydı, yakın zamanda bir kamp daha olacak. Sonrasında milli takım seçmeleri başlayacak. Bu noktada biz Ayhan'a güveniyoruz. Ayhan sorumluluklarının farkında bir çocuk. Ayhan'ın kuruluşumuzdan milli takıma seçilmesi demek, buradaki diğer çocuklara büyük oranda örnek olması demek. Bizler de Ayhan'a bu yolculuğunda eşlik etmeye çalışıyoruz."

Bostan'ın antrenörü Selim Canım da çok azimli bir sporcu olan Ayhan'ın, hayatını yaptığı spora göre koordine ettiğini, bu anlamda uyku, beslenme ve günlük hayatına özen gösterdiğini kaydetti.

Canım, Bostan'ın milli takım kampında yoğun bir hafta geçirdiğini, bundan sonraki süreçte hedeflerinin milli takıma seçilmesi olduğunu söyledi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.