Derrick Köhn, Bundesliga'da fark yaratıyor

Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn, Almanya'da gösterdiği performansla gündemde kalmaya devam ediyor.
İLK MAÇINDA GOL ATMIŞTI
Bundesliga'ya dönmesinin ardından Werder Bremen ile ilk maçına Mainz deplasmanında çıkan Derrick Köhn, sonradan oyuna girdiği mücadelede takımının galibiyet golünü atmıştı. Sahada 23 dakika kalan Köhn, oynadığı süre boyunca gösterdiği performansla tam not almıştı. Takımının ligde oynadığı her mücadelede forma şansı bulan Köhn, kendini kabul ettirmişe benziyor.
YİNE DEPLASMAN YİNE GOL!
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Werder Bremen, St. Pauli'yi konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 24'te Derrick Köhn ile 54'te Marvin Ducksch kaydetti.
WERNER'İN KÖHN TERCİHİ
Galatasaray'da genellikle sol bekte forma giyen Köhn, Ole Werner'le daha ofansif bir oyuncuya büründü. Werder Bremen Teknik Direktörü Ole Werner, genç oyuncuyu daha çok orta sahanın solunda görevlendirerek hücum aksiyonlarına katılmasını sağladı. Derrick Köhn de attığı 2 golle hocasının bu tercihine katkıda bulundu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Derrick Köhn'ü 3.3 milyon Euro karşılığında Hannover'den kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılıların formasını yarım dönem giyen 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi Werder Bremen'e kiralandı. Galatasaray ile 19 maçta sahaya çıkan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
İLK MAÇINDA GOL ATMIŞTI
Bundesliga'ya dönmesinin ardından Werder Bremen ile ilk maçına Mainz deplasmanında çıkan Derrick Köhn, sonradan oyuna girdiği mücadelede takımının galibiyet golünü atmıştı. Sahada 23 dakika kalan Köhn, oynadığı süre boyunca gösterdiği performansla tam not almıştı. Takımının ligde oynadığı her mücadelede forma şansı bulan Köhn, kendini kabul ettirmişe benziyor.
YİNE DEPLASMAN YİNE GOL!
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Werder Bremen, St. Pauli'yi konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 24'te Derrick Köhn ile 54'te Marvin Ducksch kaydetti.
WERNER'İN KÖHN TERCİHİ
Galatasaray'da genellikle sol bekte forma giyen Köhn, Ole Werner'le daha ofansif bir oyuncuya büründü. Werder Bremen Teknik Direktörü Ole Werner, genç oyuncuyu daha çok orta sahanın solunda görevlendirerek hücum aksiyonlarına katılmasını sağladı. Derrick Köhn de attığı 2 golle hocasının bu tercihine katkıda bulundu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Derrick Köhn'ü 3.3 milyon Euro karşılığında Hannover'den kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılıların formasını yarım dönem giyen 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi Werder Bremen'e kiralandı. Galatasaray ile 19 maçta sahaya çıkan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.