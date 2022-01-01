DeRozan: "Lakers için, maaşımdan kesmeye istekliydim!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, geçtiğimiz yaz döneminde serbest oyuncuyken, Los Angeles Lakers'a katılmak için maaşından kesinti yapmaya istekli olduğunu itiraf etti.



DeRozan, Bleacher Report'tan Taylor Rooks'un bu maaş kesintisinin hangi miktarda olduğunu sorması sonrası, şu yanıtı verdi:



"Önemli bir miktar değildi. Böyle bir opsiyon vardı. Gerçekçi bir opsiyondu."



DeMar, Toronto Raptors'ta geçirdiği süre boyunca kendisini serbest oyuncu olarak cezbeden Lakers'a katılma gerekçesini ise şu şekilde açıkladı:



"Öncelikle, evime dönmek istemiştim. Çünkü bu fırsatı her zaman yakalayamıyorsunuz. Daha önce yakalamıştım fakat Toronto'da kalmaya karar vermiştim. Öyle bir seçeneğim vardı. Tüm zamanların en iyi oyuncularından biriyle oynama fırsatım olacaktı, neden olmasın ki? Bunu geri çevirmesi zor.



Ayrıca memleketimde bir şampiyonluk için rekabet etme arzum da eklenince, tüm bu unsurlarla maaşımda gerçekçi bir kesinti yapmayı dikkate almıştım."



DeRozan, San Antonio Spurs ile imza ve takas yoluyla kendisini kadrosuna katan Bulls ile 85 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



