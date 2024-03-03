Derbide tartışma çıktı!

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Cenk Tosun ve Kerem Demirbay arasında tartışma çıktı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbide tartışma çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 19:35
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

Maçın 33. dakikasında Kerem Demirbay, köşe vuruşunu kullanmak istedi. Tribünlerden gelen maddeler sonrası o bölgeden uzaklaştı. Cenk Tosun, Kerem'in korneri kullanmasını isteyince iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Halil Umut Meler'in de araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery