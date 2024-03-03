Derbide tartışma çıktı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.
Maçın 33. dakikasında Kerem Demirbay, köşe vuruşunu kullanmak istedi. Tribünlerden gelen maddeler sonrası o bölgeden uzaklaştı. Cenk Tosun, Kerem'in korneri kullanmasını isteyince iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Hakem Halil Umut Meler'in de araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.
Maçın 33. dakikasında Kerem Demirbay, köşe vuruşunu kullanmak istedi. Tribünlerden gelen maddeler sonrası o bölgeden uzaklaştı. Cenk Tosun, Kerem'in korneri kullanmasını isteyince iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Hakem Halil Umut Meler'in de araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.
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