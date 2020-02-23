Derbi: Bu sözler kime ait?

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde derbiye farklı bir yerden bakıyoruz...

Haber; Sporx.com
Derbi: Bu sözler kime ait?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 12:58
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'deki tarihi derbide karşı karşıya gelecek. Bu dev maçtan önce sizler için küçük bir quiz hazırladık. 
 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için