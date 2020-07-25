Süper Lig'in 34. ve son haftasında Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazandı.



Denizlispor, maçın ilk yarısında daha çok pozisyona giren taraftı. Recep Niyaz ve Sacko'nun pozisyonlarında Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, gole izin vermedi. İkinci yarıda, kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki skorların da etkisiyle Denizlispor daha temkinli bir oyun oynadı ve savunma güvenliğine önem verdi. Ancak, Denizlispor, 90+4'te İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.



Mağlubiyet sonrası 35 puanda kalan Denizlispor, bu sonuca rağmen ilk sezonunda Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Denizlispor, sezonu 14. sırada bitirdi.



Geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Türk futbolunun 110 yıllık çınarı MKE Ankaragücü ise puanını 32'ye yükselterek sezonu 17. sırada bitirdi ve yükseldiği ikinci sezonda küme düştü. Başkant ekibi, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Murawski'nin pasıyla topla buluşan Sackey'in uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

17. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

19. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan pasını kontrol eden Sacko'nun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

20. dakikada Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda topa iyi sahip olan Rodallega ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

31. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Hüseyin Altıntaş'dan döndü, ardından Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırdığı top tekrar kaleci Hüseyin Altıntaş'a kaldı.

40. dakikada Sackey'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Aissati'nin şutunda meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



