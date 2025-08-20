20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Denizlispor'da Süleyman Urkay dönemi

Denizlispor'un kongresinde başkanlığa Süleyman Urkay seçildi.

calendar 20 Ağustos 2025 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'da Süleyman Urkay dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bölgesel Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü ekibi Denizlispor'un kongresinde başkanlığa Süleyman Urkay seçildi.

Genel kurulda 95 üyenin 72'sinin oyunu alan Süleyman Urkay üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önce 2012-13 ve 2016-18 yılları arasında Denizlispor'u yöneten Urkay, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'ndaki kongreye tek aday olarak girdi. Aday olması beklenen eski başkanlardan Erhan Ergil ise üyelerin içeri alınmadığı, bazı üyelerin üyelikten çıkarılarak usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçime girmedi.

Denizlispor'da Urkay'ın listesi sadece 5 kişiden oluştu.


Urkay'ın yanı sıra İbrahim Uluturhan, Mehmet Bayer, Taner Karaçay ve Mehmet Kabakçı yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Başkan Urkay, kongrede yeşil-siyahlı camiaya umut dolu mesajlar vererek, "Denizlispor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz kulübün borçlarını azaltmaya ve transfer yasağını kaldırmaya geldik. Yönetim kurulunun üye sayısının az olduğu eleştirildi. Davet ettiğimiz birçok kişi teklifimizi kabul etmedi. Ancak en kısa sürede yönetim kurulu sayımızı 25'e çıkaracağız" dedi. Öte yandan birçok futbolcunun gittiği Denizlispor'da Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır ve Kemal Çetinkaya da veda mesajı yayınladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.