Denizlispor'da antrenman boykotu sona erdi!

Denizlispor'da yönetim, oyuncuların 2 aylık alacaklarını ödedi ve futbolcuların antrenman boykotu sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da antrenman boykotu sona erdi!
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16 Şubat 2024 12:15
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcuların antrenman boykotu sona erdi.

Yönetimin, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle salı gününden bu yana idmana çıkmayan futbolculara 2 aylık alacaklarını yatırdığı bildirildi. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından perşembe akşamı idmana çıktı. Teknik direktör Özcan Bizati ve ekibinin yüzü de boyot bitince güldü.

Personel ile futbolculara kasım ve aralık aylarını içeren 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapıldığı öğrenildi.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor hafta sonu evinde kritik maçta Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

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