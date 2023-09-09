Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası'nda

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri I Grubu son maçında Sudan'ı sahasında 2-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nda gruplara kaldı.



Ev sahibi ekipte Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu, mücadeleye ilk 11'de başladı, bir diğer Beşiktaşlı Jackson Muleka ise karşılaşmada süre alamadı.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri I Grubu son maçında Sudan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Theo Bongonda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 87'nci dakikada Fiston Maleye'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Kongo Demokratik Cumhuriyeti, karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 10'a yükselten ev sahibi ekip, Afrika Uluslar Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.



Grubu'nu lider tamamlayan Moritanya da gruplara kalmayı başaran bir diğer takım oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Beşiktaşlı Arthur Masuaku, 90 dakika sahada kalırken; Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu, ilk 11'de başladığı maçta 82'nci dakikada yerini Fiston Mayele'ye bıraktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka ise yedek başladığı maçta süre alamadı.



Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.



