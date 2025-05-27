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Demir Ege Tıknaz için karar anı yaklaşıyor!

Beşiktaş'tan sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz kulübünün karar vermesi bekleniyor. Bonservisini almaları için 10 Haziran'a kadar süreleri bulunuyor.

calendar 27 Mayıs 2025 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Demir Ege Tıknaz için karar anı yaklaşıyor!
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için karar anı yaklaşıyor.

10 HAZİRAN'A KADAR SÜRELERİ VAR

Portekiz kulübünün, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmak için 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor. Opsiyonun devreye girmesi halinde, Beşiktaş'a toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

BU SEZON NE YAPTI?

33 maçta forma giyen genç futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti. 


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