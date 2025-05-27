Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için karar anı yaklaşıyor.
10 HAZİRAN'A KADAR SÜRELERİ VAR
Portekiz kulübünün, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmak için 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor. Opsiyonun devreye girmesi halinde, Beşiktaş'a toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
BU SEZON NE YAPTI?
33 maçta forma giyen genç futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.
10 HAZİRAN'A KADAR SÜRELERİ VAR
Portekiz kulübünün, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmak için 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor. Opsiyonun devreye girmesi halinde, Beşiktaş'a toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
BU SEZON NE YAPTI?
33 maçta forma giyen genç futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.
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