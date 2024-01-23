Demir Ege: 'Fırsatları değerlendiremedik'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Demir Ege Tıknaz, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettik ama fırsatları değerlendiremedik. Umarım gelecek haftalarda daha iyi olacağız. Allah'a şükür oynadıkça daha iyi oluyoruz. Benim de performansım artıyor. İnşallah bundan sonra böyle devam eder." dedi.
Genç oyuncu ayrıca, "Skordan memnunuz çünkü iyi bir mücadele gösterdik. 11'e 11 mücadele etmiş olsaydık bugün onları mutsuz edebilirdik. Şu anda bu puanı iyi olarak görüyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız." sözlerini sarf etti.
Demir Ege Tıknaz, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettik ama fırsatları değerlendiremedik. Umarım gelecek haftalarda daha iyi olacağız. Allah'a şükür oynadıkça daha iyi oluyoruz. Benim de performansım artıyor. İnşallah bundan sonra böyle devam eder." dedi.
Genç oyuncu ayrıca, "Skordan memnunuz çünkü iyi bir mücadele gösterdik. 11'e 11 mücadele etmiş olsaydık bugün onları mutsuz edebilirdik. Şu anda bu puanı iyi olarak görüyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız." sözlerini sarf etti.