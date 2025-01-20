Demeç savaşları: Simeone, Ancelotti & Ceballos

9 Şubat'ta Real Madrid'e konuk olacak olan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak derbi öncesi gerginliği artırdı.



Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ve genç yıldızı Dani Ceballos ise bu çıkışlara yanıt vererek tartışmayı alevlendirdi.



TARİH: 17 OCAK



DIEGO SIMEONE'DEN SERT ÇIKIŞ



Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid hakkında yaptığı açıklamada, "Real Madrid 100 yıldır kollanıyor!" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, derbi öncesi gergin bir hava oluşturdu.



TARİH 18 OCAK:



CARLO ANCELOTTI'NIN CEVABI



Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, Simeone'nin açıklamalarına karşılık vererek, "Real Madrid'in 125 yıllık tarihinde neyi temsil ettiğini herkes biliyor. Canları yanmıştır." dedi.



TARİH: 19 OCAK



DANI CEBALLOS'TAN ELEŞTİRİ



Real Madrid'in genç yeteneği Dani Ceballos, Simeone'nin Real Madrid'e kaybettiği iki finali sindiremediğini ifade ederek, "Simeone, kaybettiklerini hazmedememiş." şeklinde konuştu.



TARİH: 20 OCAK



DIEGO SIMEONE'DEN YANIT



Simeone, Ceballos'un eleştirilerine karşı, "İkisi de önceki kulüplerinde farklı konuşuyordu." diyerek cevap verdi. Bu sözler, derbideki gerilimin bir başka boyutunu ortaya koydu.



