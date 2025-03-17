SS Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.



Kiralama ücretine 2 milyon euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 3.45 milyon euroluk opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfe ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.



Nijeryalı oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi ise 2028 yazına kadar olacak.



Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



