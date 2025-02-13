Dallas Mavericks'in yeni yıldızı Anthony Davis'in, 8 Şubat'taki Mavs formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.



Davis, 29 Ocak'ta Philadelphia 76ers maçında karın kası sakatlığı geçirmiş ve bir süre forma giyememişti. Ancak 8 Şubat'ta Mavericks formasıyla sahaya döndüğünde, ESPN'den Shams Charania'ya göre, sol adduktor kasında gerilme yaşadı.



NBA muhabiri Marc Stein, Davis'in dönüş tarihinin belirsiz olduğunu ve süresiz olarak sahalardan uzak kalma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi. ESPN'den Tim MacMahon ise Davis'in ameliyattan kaçınacağını ve sürecin dinlenme ve rehabilitasyonla yönetileceğini aktardı.



"Beklenti, Anthony Davis'in bu sakatlık için ameliyat gerektirmeyeceği yönünde," diyen MacMahon, "Ancak önemli bir süre sahalardan uzak kalacak... Sezon içinde tekrar Mavericks forması giymesi bekleniyor." şeklinde konuştu.



Davis, Houston Rockets karşısında üçüncü çeyreğin sonlarında kasık ve uyluk bölgesinde gerginlik hissettiğini belirterek oyunu terk etmişti. Mavericks, ilk açıklamasında sakatlığı "alt vücut sakatlığı" olarak duyurdu.



Mavs formasıyla çıktığı ilk maçta Davis, 26 sayı, 16 ribaund ve 7 asist ile etkileyici bir performans sergilemişti. 31 yaşındaki yıldız, bu sezon 43 maçta 25.7 sayı, 12 ribaund, 3.4 asist, 2.2 blok ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu.



