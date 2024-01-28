David de Gea, Suudi Arabistan yolunda

Geçtiğimiz sezonun sonu itibariyle Manchester United'dan ayrılan ve boşta kalan David de Gea, Al-Shabab'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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David de Gea, Suudi Arabistan yolunda
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28 Ocak 2024 16:32
Manchester United'da, geçtiğimiz sezon sürpriz bir kararla sözleşmesi uzatılmayan ve serbest kalan David de Gea'nın yeni adresi belli oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, serbest oyuncu olan David de Gea'yı kadrosuna katmak üzere harekete geçti.

Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Sevilla'dan ayrılması beklenen Ivan Rakitic'i de ikna etmesi ve iki İspanyol yıldızı aynı anda kadrosuna katması bekleniyor.

David de Gea'nın önceliği Avrupa'da kalmak istese de istediği teklifi alamaması sebebiyle Suudi Arabistan'a sıcak baktığı da iddia edildi.

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