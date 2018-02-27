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David Alaba: ''Rol modelim Ribery!''

Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki David Alaba, Franck Ribery'nin kariyerindeki en önemli insanlardan biri olduğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
David Alaba: ''Rol modelim Ribery!''
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27 Şubat 2018 18:37
Bayern Münih'in genç yıldızı David Alaba, takım arkadaşı Franck Ribery hakkında övgü dolu sözler kullanırken Fransız futbolcunun kendisi için rol modeli olduğunu söyledi.

''KARİYERİMDEKİ EN ÖNEMLİ İNSANLARDAN''

Bayern Münih internet sitesine konuşan Alaba, ''2010'da bu takıma geldiğim için çok şanslıyım. Genç futbolculara inanılmaz bir yatırım vardı. Schweinsteiger, Mario Gomez, Philipp Lahm bana çok yardımcı oldu. Özellikle Franck Ribery. Kariyerimdeki en önemli insanlardan birisi o. Her gün gelişmem için bana çok yardım etti. Ribery benim rol modelim'' sözlerini kullandı.

''ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ''

34 yaşındaki futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullanan Avusturyalı sol bek, ''Ribery 34 yaşına geldi ama hala çok aç, çok istekli. Her maç hala en iyisi için uğraşıyor. O benim için sadece rol model değil, çok iyi bir arkadaş'' şeklinde konuştu.



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