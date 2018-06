David Alaba: ''Rol modelim Ribery!''

'in genç yıldızı, takım arkadaşıhakkında övgü dolu sözler kullanırken Fransız futbolcunun kendisi için rol modeli olduğunu söyledi.Bayern Münih internet sitesine konuşan Alaba, ''2010'da bu takıma geldiğim için çok şanslıyım. Genç futbolculara inanılmaz bir yatırım vardı. Schweinsteiger, Mario Gomez, Philipp Lahm bana çok yardımcı oldu. Özellikle Franck Ribery. Kariyerimdeki en önemli insanlardan birisi o. Her gün gelişmem için bana çok yardım etti. Ribery benim rol modelim'' sözlerini kullandı.34 yaşındaki futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullanan Avusturyalı sol bek, ''Ribery 34 yaşına geldi ama hala çok aç, çok istekli. Her maç hala en iyisi için uğraşıyor. O benim için sadece rol model değil, çok iyi bir arkadaş'' şeklinde konuştu.