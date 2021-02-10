Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, sarı lacivertlilerin Başakşehir'e kupada elenmesinin hemen ardından İstanbul paylaşımı yaptı.

Abone Ol
Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 00:30
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesinin hemen ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Daum paylaşımında "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanırken eşiyle birlikte İstanbul'da çektirdiği resmi paylaştı. Alman teknik adam yakın zamanda Mesut Özil'in Türkiye'de karşılaşabileceği olası zorlukları Alman basınına aktardığı bir röportaj vermiş ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü yinelemişti.

DAUM'UN MESUT ÖZİL SÖZLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte Daum'un paylaşımı: 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için