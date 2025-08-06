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Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti

Liverpool'un yıldız forveti Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer oluyor. Anlaşmanın detayları ve Uruguaylı oyuncunun alacağı maaş belli oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 18:16 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti
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Liverpool, Darwin Nunez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübünün 2022 yazında Benfica'dan 85 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile el sıkıştı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI: 53+12 MİLYON EURO


Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Al-Hilal ile Liverpool arasında Darwin Nunez transferi için anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında Suudi ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 53 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede 12 milyon euroluk performansa dayalı bonus maddesi de yer alacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 25 MİLYON DOLAR

Al-Hilal, Nunez ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde mutabakata vardı. Uruguaylı oyuncunun bu anlaşma kapsamında yıllık 25 milyon dolar kazanacağı kaydedildi.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Nunez, Liverpool formasıyla toplamda 143 maça çıktı ve bu süreçte 40 kez ağları havalandırdı. İlk sezonunda zaman zaman eleştirilse de Jürgen Klopp'un son sezonunda 18 gollük performans sergileyerek takıma katkı sağladı. Ancak yeni teknik direktör Arne Slot yönetimindeki geçtiğimiz sezon yalnızca 7 gol atabildi.

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