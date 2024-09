NBA'in tecrübeli oyuncularından Danilo Gallinari, ligde yeni bir takımla sözleşme imzalamaya dair umudunu kaybetmediğini söyledi.



Geçtiğimiz sezonu Milwaukee Bucks ile tamamlayan Gallinari, ligdeki kariyerini en az bir sezon daha uzatmak için fırsatları aktif olarak değerlendirdiğini belirtti.



Gallinari, 'La Repubblica' ile yaptığı röportajda NBA'de oynamaya devam etme isteğini dile getirerek, "İtalya'ya dönüş mü? Henüz değil. Piyasada takım bulmak için hala vaktim var, her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.



36 yaşında olmasına rağmen rekabetçi bir takıma katkıda bulunmaya kararlı olan Gallinari, olası bir dönüş için seçeneklerini açık tuttuğunu kaydetti.



Henüz somut bir teklif olmasa da Gallinari, bir takımla anlaşma şansı konusunda iyimserliğini koruduğunu açıklayarak, "Rekabetçi bir takım olduğu sürece her yer olabilir." şeklinde konuştu.



Gallinari geçtiğimiz sezon Detroit Pistons ve Bucks formalarıyla 5.7 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Deneyimli oyuncu, Pistons ve Bucks'a katılmadan önce New York Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks dahil olmak üzere birçok takımda oynamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU