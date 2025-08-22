Daniele Santarelli: 'İspanya maçı kolay olmayacak'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin,dedi.İtalyan başantrenör Santarelli ve deneyimli milli libero Gizem Örge, yarın Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak İspanya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Daniele Santarelli, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının iyi geçtiğini, buldukları boş zamanlarda da dinlenme fırsatı bulduklarını ifade etti.Maçları oynayacakları salonda ilk antrenmanlarını yaptıklarını belirten Santarelli, antrenmanların verimli geçtiğini, oyuncuların maçlara motive olduğunu dile getirdi.E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan başantrenör,ifadelerini kullandı.Deneyimli milli libero Gizem Örge de Dünya Şampiyonası'nın başlayacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:Cansu Özbay, Elif ŞahinMelissa VargasHande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin AydınEda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-KısalGizem Örge, Eylül Akarçeşme YatgınOrganizasyonun ilk karşılaşmasına yarın çıkacak ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:TSİ 15.30 Türkiye-İspanyaTSİ 15.30 Türkiye-BulgaristanTSİ 12.00 Türkiye-Kanada