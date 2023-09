Portland Trail Blazers, süperstar oyuncu Damian Lillard'ı Phoenix Suns'ın da dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla Milwaukee Bucks'a takas etti.



Jrue Holiday, Deandre Ayton ve Toumani Camara'nın, Bucks'ın 2029'daki korumasız ilk tur draft seçimi ve 2028 ile 2030'daki korumasız seçim değişimleriyle birlikte Blazers'a gideceği bildirildi.



Suns'ın ise Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson'ı kadrosuna kattığı belirtildi.



Lillard ilk olarak 1 Temmuz'da Blazers'tan takas talebinde bulunmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, 2012 yılında kendisini 6. sıradan draft eden Portland'da 11 sezon geçirmişti.



Milwaukee'ye doğru yola koyulan Lillard, iki kez MVP seçilen ve 2021'de şampiyonluğa ulaşmış olan Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşı olacak.



PORTLAND TRAIL BLAZERS



Aldıkları:



Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, 2029 korumasız ilk tur hakkı, 2028 ve 2030 hak değişimleri (hepsi Bucks'tan)



Gönderdikleri:



Damian Lillard, Nassir Little, Keon Johnson.



PHOENIX SUNS



Aldıkları:



Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson.



Gönderdikleri:



Deandre Ayton, Toumani Camara.



MILWAUKEE BUCKS



Aldıkları:



Damian Lillard.



Gönderdikleri:



Jrue Holiday, Grayson Allen, 2029 korumasız ilk tur hakkı, 2028 ve 2030 hak değişimleri.