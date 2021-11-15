Daçka, Happy Casa Brindisi deplasmanında

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Daçka, Happy Casa Brindisi deplasmanında
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15 Kasım 2021 14:59
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda salı günü İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Happy Casa Brindisi ise grupta yaptığı 3 müsabakayı da kaybetti.

Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-76'lık skorla kazanmıştı.

 

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