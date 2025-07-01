Serbest oyuncu D'Angelo Russell, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Dallas Mavericks ile iki yıl ve 13 milyon dolarlık kontrat imzaladı.29 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonu Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets arasında paylaştı. Aralık ayında gerçekleşen takasla Nets'e katılan Russell, sezon boyunca toplam 58 maçta görev aldı.Nets formasıyla çıktığı 29 maçın 26'sına ilk beşte başlayan Russell, bu süreçte 12.9 sayı, 5.6 asist, 2.8 ribaunt ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Ancak %39 ile kariyerinin en düşük saha içi isabet oranını elde etti. Buna karşın, önceki iki sezonda %40'ın üzerinde üçlük isabeti bulurken, geçtiğimiz sezon bu oran %31.4'e düştü.Russell'ın, Kyrie Irving'in Mart ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığından ötürü sezonun ilk yarısını kaçırması beklenirken, Dallas'ta ilk beş başlama ihtimali yüksek. Irving'in Mavericks ile üç yıl ve 119 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalaması bekleniyor ve kulüp, oyuncunun Ocak ayında sahalara dönmesini umuyor.Bu hamleyle Russell, eski Lakers takım arkadaşı Anthony Davis ile yeniden bir araya geliyor. İkili, 2022-25 yılları arasında Lakers'ta birlikte forma giymiş ve 2023'te Batı Konferansı finallerine kadar yükselmişti. O seride Denver Nuggets'a elenmişlerdi.