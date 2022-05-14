Cyle Larin, indirime gitti: Kalmaya yakın

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı forveti Cyle Larin, yurt dışından istediği teklifi alamaması nedeniyle Beşiktaş'ta kalma fikrine sıcak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cyle Larin, indirime gitti: Kalmaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2022 11:51
Beşiktaş formasıyla önceki sezon ortaya koyduğu başarılı performansla elde edilen lig şampiyonluğunun en önemli mimarı olan Cyle Larin, bu sezon ise adeta dökülmüştü.

Ülkesi Kanada'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde adeta gol olup yağmasına rağmen aynı görüntünün yarısını bile Beşiktaş'a yansıtamayan deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratı için flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında yönetimin 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etmeyip 2.5 milyon Euro isteyen Larin'in, menajeri aracılığıyla görüştüğü kulüplerden beklediği dönüşü alamaması sonrasında geri adım atıp kulübün belirleyeceği rakama kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ