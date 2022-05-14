Cyle Larin, indirime gitti: Kalmaya yakın

Beşiktaş formasıyla önceki sezon ortaya koyduğu başarılı performansla elde edilen lig şampiyonluğunun en önemli mimarı olan Cyle Larin, bu sezon ise adeta dökülmüştü.Ülkesi Kanada'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde adeta gol olup yağmasına rağmen aynı görüntünün yarısını bile Beşiktaş'a yansıtamayan deneyimli futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratı için flaş bir gelişme yaşandı.geri adım atıp kulübün belirleyeceği rakama kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.