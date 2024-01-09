Cunningham'in diz sakatlığı "ciddi değil"

Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham'ın sol dizindeki sakatlığın ciddi olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cunningham'in diz sakatlığı 'ciddi değil'
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09 Ocak 2024 14:13
Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham'ın sol dizindeki sakatlığın ciddi olmadığı bildirildi.

Dizindeki burkulma sebebiyle bu gece Sacramento Kings'e karşı oynanacak maçta yer almayacak olan Cunningham'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre birkaç maç daha kaçıracağı, ancak "herhangi ciddi bir sakatlığı olmadığı" belirtildi.

Cunningham, Pazar gecesi Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde 11 dakika forma giydikten sonra, sol dizindeki gerginlik sebebiyle oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu sezon 22,8 sayı ve 7,3 asist ortalamaları yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, NBA'in 3-33 ile en kötü derecesine sahip olan Pistons ile 36 maçın tamamında forma giymişti.

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