Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları! Dolmabahçe'de dalış

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dolmabahçe'de dalış yapıldı.



Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ile Türk Balıkadamlar Kulübünün iş birliğinde "100. yılda Cumhuriyet denizler kadar sonsuz" sloganıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde 134 noktada gerçekleştirildi. Hava ve su şartlarına göre iki güne yayılan etkinlikte binden fazla dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla su altına daldı.



Organizasyonun İstanbul ayağı ise Dolmabahçe Sarayı açıklarında düzenlendi. Aralarında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de bulunduğu 25 dalgıcın katıldığı etkinlik, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Su altında gerçekleştirilen koreografide katılımcılar, Türk bayrağı ve "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" pankartı açtı. Ardından yüzeye çıkan dalgıçlar, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi etrafında toplanarak Gençliğe Hitabe'yi okudu.



Türk Balıkadamlar Kulübü Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, dalış hakkında yaptığı açıklamada, "Türk Balıkadamlar Kulübü olarak Derinlere Saygı Dalış Topluluğu'nun organizasyonunda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk'ün huzurunda bir dalış düzenledik. Bunun gelecek nesillere bir gelenek olarak devredilmesini arzu ediyoruz. Bu, 100. yılda sivil toplum örgütlerinin Cumhuriyet'e bakış açısı ve bağlılığını göstermek için yaptığımız bir eylem." diye konuştu.



Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Sözcüsü Alp Armutlu ise etkinlik hakkında, "2014'ten itibaren Gazi Mustafa Kemal, kurucu meclis ve Kuvayımilliye'yi anmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Derinlerde bulunan tarihimize saygı duymak için bir araya gelen gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir topluluğuz. Yaklaşık bir sene önce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 noktada dalış kararı aldık. Bu projeye çok büyük bir ilgi oldu. Bununla 100 olarak planladığımız dalış noktası sayısını 134'e yükselttik. Türkiye'nin farklı yerlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve ABD'de dalışlar yapıldı. Suyun altında ve üstünde bir coşku var." ifadelerini kullandı.



Tüzmen: "Cumhuriyet'in kurulduğu günleri hatırladık"



Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Dolmabahçe Sarayı önünde dalarak Cumhuriyet'in kurulduğu günleri andıklarını söyledi.



Güzel bir organizasyon hazırlandığını dile getiren Tüzmen, "Bize bu Cumhuriyet'i armağan edenlere nasıl layık olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu çok çalışmakla, vasatın üstüne çıkmak, yüksek teknolojiye ulaşmakla olacak. Gençleri, biraz daha bu işlere alıştırmak için bir etkinlik gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Su altı ve üstünde koordinasyon iyiydi. Böylelikle Cumhuriyet'in kurulduğu günleri hatırladık." şeklinde görüş belirtti.



