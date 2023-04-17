Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'den Mavs'e gelen 750 bin dolarlık cezanın aynı miktarını hayırsever kurumlara bağışlamayı planladığını söyledi.



Mavs ekibi ligin oyuncu dinlendirme politikasını ihlal etmek de dahil olmak üzere NBA'e "zarar veren davranışlar" nedeniyle Cuma günü para cezasına çarptırıldıktan sonra, Cuban, DallasBasketball.com'dan Dalton Briggs'e yaptığı açıklamada aynı miktarı henüz belirlemediği bir hayır kurumuna bağış yapacağını belirtti.



Mavs, 7 Nisan'da Chicago Bulls'a 115-112 kaybettikleri karşılaşmada ilk beşini sahaya sürmemiş ve Luka Doncic'i de ilk çeyreğin ardından kenara alrak playofflardan elenmişti. NBA başkan yardımcısı Joe Dumars yaptığı açıklamada, Mavs'in önemli oyuncuları dinlendirme kararının "basketbolun bütünlüğünü baltaladığını" söyledi.



Bulls'a karşı alınan mağlubiyet, Dallas'ı 2023 NBA Draftı'nda ilk 10 korumalı seçimini korumak adına daha iyi bir konuma getirmiş oldu. Bu seçim ilk 10'dan düşerse, 2019'daki Kristaps Porzingis takasının bir sonucu olarak New York Knicks'e gidecek.



Mavs, 2019'dan bu yana ilk kez playoffları kaçırmıştı.





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