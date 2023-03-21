Crystal Palace'ta Roy Hodgson dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'te yeni teknik direktör Roy Hodgson oldu.
Patrick Vieira ile yollarını ayıran Palace, Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Hodgson, daha önce 2017-2021 yılları arasında Crystal Palace'ta görev almıştı.
Bu sezon 28 maçta 27 puan toplayan Crystal Palace, ligde 12. sırada yer alıyor.
Patrick Vieira ile yollarını ayıran Palace, Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Hodgson, daha önce 2017-2021 yılları arasında Crystal Palace'ta görev almıştı.
Bu sezon 28 maçta 27 puan toplayan Crystal Palace, ligde 12. sırada yer alıyor.
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