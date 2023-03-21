Crystal Palace'ta Roy Hodgson dönemi

Crystal Palace, sezon sonuna kadar Roy Hodgson ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Crystal Palace'ta Roy Hodgson dönemi
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21 Mart 2023 11:23
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'te yeni teknik direktör Roy Hodgson oldu.

Patrick Vieira ile yollarını ayıran Palace, Hodgson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hodgson, daha önce 2017-2021 yılları arasında Crystal Palace'ta görev almıştı.

Bu sezon 28 maçta 27 puan toplayan Crystal Palace, ligde 12. sırada yer alıyor.

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