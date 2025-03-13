Crystal Palace'ta Glasner'e yeni sözleşme!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörü Oliver Glasner ile yola devam etmek istiyor.



Crystal Palace, mevcut sözleşmesi 2026 yılında bitecek Avusturyalı teknik adamla yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.



Kulüp, 50 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Crystal Palace, ayrıca Glasner ile yeni sözleşme ile birlikte yaz transfer döneminin politikasını da görüşüyor.



Crystal Palace'ın başında 48 maça çıkan Glasner, 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.



