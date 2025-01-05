Cristiano Ronaldo, YouTube'a gümbür gümbür girdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube kanalında kısa sürede inanılması güç rakamlara ulaştı.



Yalnızca 5 ay önce YouTube kanalını açan Cristiano Ronaldo'nun 2024 yılının sona ermesi sonrası ortaya çıkan rakamları YouTube rekorlarını alt üst etti.



Sadece 5 ayda 73 milyondan fazla abone sayısına ulaşan Ronaldo, 760 milyondan fazla görüntülenme elde ederek 12 aylık dönemde dahi kırılması güç olan YouTube rekorlarını 5 ay gibi kısa bir sürede kırmış oldu.