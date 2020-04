Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'e "yalandan güldüğü" ünlü an hakkında konuştu.



Paul, Houston Rockets'ta oynadığı dönemde Kerr ile bir "sahte kahkaha" anı paylaşmıştı. O an, sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti, ancak gerçekte ne olduğu hakkında tonlarca soru bulunuyordu.



Sonunda, Paul bu komik an hakkında konuştu.



Paul, Instagram canlı yayınında bazı hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir izleyici, Kerr'e karşı yaptığı sahte gülme olayını sordu ve CP3 doğrudan açıklamasını şöyle yaptı:



"Steve Kerr'e neden yalandan güldüm? Çünkü komik değildi."



Olay 2017-18 normal sezonunda meydana gelmişti.



İşte o an: