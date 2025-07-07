CP3: "En fazla 1 yıl daha oynarım"

NBA'in tecrübeli oyun kurucusu Chris Paul, American Black Film Festival'da Jemele Hill ile yaptığı söyleşide kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Temmuz 2025 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
CP3: 'En fazla 1 yıl daha oynarım'
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NBA'in tecrübeli oyun kurucusu Chris Paul, American Black Film Festival'da Jemele Hill ile yaptığı söyleşide kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Paul'e ne kadar daha oynamayı düşündüğü sorulduğunda, şu samimi yanıtı verdi:

"En fazla bir yıl daha. 20. sezonumu tamamladım, bu başlı başına büyük bir nimet. Hayatımın yarısından fazlasını NBA'de geçirdim, bu harika bir şey ama çocuklarınla, ailenle geçen yıllar bir daha geri gelmiyor."


39 yaşındaki yıldız, minnettarlık ve farkındalık dolu bir tonda konuşurken, 20 yıllık kariyerinin muazzam bir yolculuk olduğunu kabul etti ancak bunun kişisel fedakârlıklarla dolu olduğunu da vurguladı.

"Ben North Carolina'da doğup büyüdüm. Her maçımı izleyen büyükannem var. Onu özlüyorum, tıpkı diğer aile büyüklerimi de. Onlara yeterince zaman ayıramıyorum."

2024–25 sezonunu San Antonio Spurs formasıyla tamamlayan Paul, şu anda serbest oyuncu statüsünde. Gelen haberlere göre, ailesine daha yakın olmak adına Batı Yakası takımlarından birine imza atmayı umuyor. Kariyerinin bu son bölümünde saha içiyle aile yaşamı arasında denge kurma arzusu, kararlarını doğrudan etkiliyor.

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