Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e deplasmanında

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e deplasmanında
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03 Şubat 2025 14:32

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında 4 Şubat Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

19 YAŞ ALTI TAKIMLA ÇIKABİLİR

Kırmızı-siyahlı ekibin maça 19 yaş altı takımıyla çıkması bekleniyor.

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