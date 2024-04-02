Çorum FK, Thomas Verheydt ile uçtu!

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17 ve 42. dakikalarda Thomas Verheydt kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü Omogbolahan Ariyibi'den geldi.



Çorum FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Alınan bu sonucun ardından puanını 48'e çıkaran Çorum, 3. sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiören ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.





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