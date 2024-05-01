Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı çocuklara ücretsiz

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK - Şanlıurfaspor maçı çocuklara ücretsiz
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01 Mayıs 2024 16:20
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz izleyeceği bildirildi.

Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta 7-15 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz bilet tahsisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Giriş yapabilmeleri için Passolig kart başvurusu zorunludur. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz ederek güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

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