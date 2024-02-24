Çorum FK'nın 4 maçlık hasreti bitti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, penaltılardan bulduğu gollerle konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK'nın 4 maçlık hasreti bitti
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24 Şubat 2024 18:04
Son güncelleme 24 Şubat 2024 18:44
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.

Çorum FK, Thomas Verheijdt'in 11. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Bodrum FK, bu gole 40. dakikada Musah Muhammed ile yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarısı 1-1 biten maçta dengeyi bozan gol, Çorum FK'dan geldi. 81. dakikada penaltı atışını gole çeviren Michal Nalepa, Çorum FK'yı 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Çorum temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Çorum ekibi, puanını 38'e çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.

Play-off potasında bulunan Bodrum FK ise 5 maç sonra yenildi ve 42 puanda kaldı.

Gelecek hafta Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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