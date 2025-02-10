Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı

Çorum FK, transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 23:14

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Altay'dan transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enes Yetkin, Altay'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Enes'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz! Enes Yetkin, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Çayelispor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery