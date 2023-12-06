Cornelius: 'Galatasaray'a karşı ilk maçta olduğu gibi oynamalıyız'

Kopenhag'ın, Trabzonspor'dan önceki sezon geriye aldığı golcü futbolcusu Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğinden ötürü, başa baş, sert ve çok büyük bir karşılaşma olacağını söyledi. Gruplarındaki son maçta rakiplerinin Galatasaray olmasından mutluluk duyduğunu belirten Cornelius, takım olarak İstanbul'daki ilk karşılaşmadaki gibi disiplinli oynamaları gerektiğinin altını çizdi.
"BOŞ ALAN BIRAKMAMALIYIZ"
Santrfor Cornelius, grupta 5'er puanlı iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada, kendi seyircilerinin destek avantajıyla, Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve fazla boş alan bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'de, statlardaki taraftarı çok özlediğini vurgulayan Cornelius, Parken Stadı'nda, 12 Aralık Salı akşamı oynanacak maçın, grubun en heyecanlı ve en büyük maçı olacağını sözlerine ekledi.
Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediğinden ötürü, başa baş, sert ve çok büyük bir karşılaşma olacağını söyledi. Gruplarındaki son maçta rakiplerinin Galatasaray olmasından mutluluk duyduğunu belirten Cornelius, takım olarak İstanbul'daki ilk karşılaşmadaki gibi disiplinli oynamaları gerektiğinin altını çizdi.
"BOŞ ALAN BIRAKMAMALIYIZ"
Santrfor Cornelius, grupta 5'er puanlı iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada, kendi seyircilerinin destek avantajıyla, Galatasaray'a karşı açık oynamamaları ve fazla boş alan bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'de, statlardaki taraftarı çok özlediğini vurgulayan Cornelius, Parken Stadı'nda, 12 Aralık Salı akşamı oynanacak maçın, grubun en heyecanlı ve en büyük maçı olacağını sözlerine ekledi.