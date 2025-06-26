26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Como, Milan ile Thiaw için anlaştı: 25 milyon Euro!

Como, Milan forması giyen Malick Thiaw için 25 milyon Euro'luk teklif yaptı. Milan ile anlaşan Como, Thiaw'ı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 26 Haziran 2025 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como, Milan ile Thiaw için anlaştı: 25 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Milan forması giyen Malick Thiaw transferinde önemli bir yol kat etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Milan ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde transferin artık oyuncunun ve kişisel şartlarına kalmış durumda olduğu belirtildi. Thiaw'ın kısa süre içerisinde karar vereceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen 23 yaşındaki Alman stoper, 1 gol, 1 asist kaydetti.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.