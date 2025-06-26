Como, Milan ile Thiaw için anlaştı: 25 milyon Euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Milan forması giyen Malick Thiaw transferinde önemli bir yol kat etti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Milan ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde transferin artık oyuncunun ve kişisel şartlarına kalmış durumda olduğu belirtildi. Thiaw'ın kısa süre içerisinde karar vereceği aktarıldı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen 23 yaşındaki Alman stoper, 1 gol, 1 asist kaydetti.