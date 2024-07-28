Cole'den Mourinho itirafı: "İzin vermedi"

İngiliz eski oyuncu Carlton Cole, Chelsea ile şampiyon oldukları dönemde Jose Mourinho istemediği için madalya alamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cole'den Mourinho itirafı: 'İzin vermedi'
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28 Temmuz 2024 15:34
İngiliz eski oyuncu Carlton Cole, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Cole, Mourinho ile Chelsea'de birlikte çalıştıkları dönemde 2005-2006 sezonunda Portekizli teknik adam istemediği için şampiyonluk madalyası alamadığını söyledi.

Cole, "40 bin taraftarın önünde, herkesin beni tanıdığı ve bana iyi dileklerde bulunduğu bir ortamda Chelsea'de A takım için oynayabilmek kariyerimde asla unutamayacağım büyük bir başarıydı." dedi.

Chelsea dönemi için açıklamalarına devam eden Carlton Cole, "En kötü anım, 2005-2006 sezonunun son maçıydı. Jose Mourinho yönetiminde Premier Ligi kazanmıştık ama sezonun son üç maçında oynamadım. Çünkü Mourinho Premier Lig şampiyonluk madalyasını almamı istemiyordu. Tek yapmam gereken iki maçta oynamaktı ama Mourinho buna izin vermedi. Madalyayı hak etmediğimi düşünüyordu. Bu yüzden madalya alamadım." diye konuştu.



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