UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Club Brugge ile Molde karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmayı Club Brugge 3-0 kazandı.
Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 48. dakikada Andreas Olsen, 70. dakikada Michal Skoras kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 2-1 kaybeden Club Brugge, evinde 3-0 kazanarak toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
Club Brugge'ün rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.
Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 48. dakikada Andreas Olsen, 70. dakikada Michal Skoras kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 2-1 kaybeden Club Brugge, evinde 3-0 kazanarak toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
Club Brugge'ün rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.
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