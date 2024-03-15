Club Brugge evinde turlamayı başardı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Club Brugge, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Molde'yi kendi evinde 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge evinde turlamayı başardı
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15 Mart 2024 00:54
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Club Brugge ile Molde karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan karşılaşmayı Club Brugge 3-0 kazandı. 

Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 48. dakikada Andreas Olsen, 70. dakikada Michal Skoras kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 2-1 kaybeden Club Brugge, evinde 3-0 kazanarak toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Club Brugge'ün rakibi, cuma günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek kurada belli olacak.

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