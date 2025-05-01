Club Brugge, evinde farklı kazandı!

Belçika Ligi Şampiyonluk etabı 7. haftasında Club Brugge, konuk ettiği Gent'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge, evinde farklı kazandı!
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01 Mayıs 2025 19:16
Belçika Ligi Şampiyonluk etabı 7. haftasında Club Brugge, Gent'i konuk etti.

Jan Breydel'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Club Brugge 4-1 kazandı.

Karşılaşmada Brugge'e galibiyeti getiren golleri, 45+1 ve 50. dakikalarda Romeo Vermant ile 57 ve 60. dakikalarda Christos Tzolis kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte Club Brugge, maç fazlasıyla Union Saint-Gilloise'ın 2 puan önünde 46 puanla liderliğe yükseldi. Gent ise 26 puanla 6. sırada.

Ligde gelecek hafta Club Brugge, Genk'in konuğu olacak. Gent, Antwerp'i ağırlayacak.
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